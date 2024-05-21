Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала на Украину, чтобы продемонстрировать «линию партии», согласно которой ЕС будет помогать режиму президента Украины Владимира Зеленского даже ценой опустошения своих собственных запасов вооружения. Об этом сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев во вторник. Это уже седьмой визит главы немецкой дипломатии в столицу Украины с начала спецоперации РФ.

«Бербок приехала на Украину, чтобы продемонстрировать „линию партии“, согласно которой ЕС будет помогать режиму Зеленского даже ценой опустошения своих собственных запасов вооружения. Германия в лице Бербок идет на поводу у США и готова ради геополитических иллюзий поставить под вопрос целостность ЕС, часть стран которого против дальнейшего участия в конфликте на территории Украины», — сказал Косоруков.

Он добавил, что это не удивляет. Анналена Бербок выполняет поручение администрации президента США Джо Байдена, который не только ФРГ, но и весь ЕС готов поставить под контроль военно-промышленного комплекса США.

«Когда-нибудь историки через 100 лет назовут украинский конфликт примером успешного неоколониального подчинения ЕС интересам слабеющего гегемона США, а Бербок и других Зеленских назовут бойцами неолиберальной борьбы Запада за сохранение своего господства любой ценой», — заключил политолог.