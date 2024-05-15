Политолог объяснил, как госпереворот в Турции может повлиять на отношения с РФ

Политолог Булавицкий: госпереворот в Турции ухудшил бы отношения с Россией

Что касается потенциального влияния данных событий на дипломатические отношения Турции и России, то в результате переворота последовало бы, вероятно, их ухудшение. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Очередное внутриполитическое противостояния прямо сейчас разворачивается в Турции, где действующий президент Реджеп Эрдоган после сообщения о потенциальном государственном перевороте созвал экстренное совещание представителей профильных ведомств.

Политическая ситуация в Турции нестабильна с 2016 года, когда была предпринята попытка госпереворота со стороны военных. Кроме того, обостряют обстановку и события во время проведения муниципальных выборов, когда прошли масштабные протесты на фоне громких электоральных скандалов.

«Увольнение ряда ключевых сотрудников управления безопасности связывают с их взаимодействием с крупной криминальной группировкой. Судя по потенциальным участникам госпереворота, основной мишенью должна была стать именно фигура Эрдогана, вызывающая недовольство у оппозиционных сил. Главная цель заговорщиков — смещение действующего турецкого президента с должности», — сказал политолог.

Текущее состояние отношений Турции и России обладает своей спецификой, однако оно вполне вписывается в логику поиска взаимных интересов и сотрудничества. От заговорщиков такой логики ожидать, по словам эсперта, не стоит.

«Учитывая ряд факторов и неустойчивые позиции потенциальных мятежников, можно сделать вывод, что у Эрдогана имеются высокие шансы на разгром мятежников, что подтверждается теми же событиями 2016 года», — добавил Булавицкий.