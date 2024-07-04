Политолог объяснил, чем саммит ШОС отличается от других
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Проходящий в Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества демонстрирует стратегическую важность политического диалога в Евразии, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета Владимир Лукушин.
Отличительной особенностью международной организации является отказ от блокового характера, что подразумевает организацию межгосударственного сотрудничества на основе принципов открытости, равенства и взаимоуважения.
«Действия ШОС никогда не были направлены против какого-либо государства, группы стран или иного союза. В этом главное отличие от тех практик и механизмов взаимодействия стран, которые годами складывались в западном мире», — сказал эксперт.
При этом вопросы коллективной безопасности занимают большую часть повестки саммита. Во встречах и переговорах первого дня саммита доминировала именно тема безопасности, а аспекты экономического, культурного и иного сотрудничества ожидаемо уходили на второй план.
«На данный момент прослеживаются все основания для того, чтобы ШОС в перспективе стала ключевой организацией по вопросам обеспечения коллективной безопасности не только на евразийском континенте, но и во всем мире», — добавил политолог.
На фоне объективной слабости традиционных международных институтов, агрессивной блоковой политики отдельных государств многие вопросы безопасности (терроризм и экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция) подвешены в воздухе, что представляет опасность. Действия ШОС доказывают высокое внимание стран-участниц к данным проблемам и готовность их совместного решения.
Саммит ШОС, участие в котором принимают 16 государств, проходит в Астане 3–4 июля.