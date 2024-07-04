Политолог объяснил, чем саммит ШОС отличается от других

Отличительной особенностью международной организации является отказ от блокового характера, что подразумевает организацию межгосударственного сотрудничества на основе принципов открытости, равенства и взаимоуважения.

«Действия ШОС никогда не были направлены против какого-либо государства, группы стран или иного союза. В этом главное отличие от тех практик и механизмов взаимодействия стран, которые годами складывались в западном мире», — сказал эксперт.

При этом вопросы коллективной безопасности занимают большую часть повестки саммита. Во встречах и переговорах первого дня саммита доминировала именно тема безопасности, а аспекты экономического, культурного и иного сотрудничества ожидаемо уходили на второй план.

«На данный момент прослеживаются все основания для того, чтобы ШОС в перспективе стала ключевой организацией по вопросам обеспечения коллективной безопасности не только на евразийском континенте, но и во всем мире», — добавил политолог.

На фоне объективной слабости традиционных международных институтов, агрессивной блоковой политики отдельных государств многие вопросы безопасности (терроризм и экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция) подвешены в воздухе, что представляет опасность. Действия ШОС доказывают высокое внимание стран-участниц к данным проблемам и готовность их совместного решения.

Саммит ШОС, участие в котором принимают 16 государств, проходит в Астане 3–4 июля.