Политолог назвал санкции Киева против Израиля бесполезными

Политолог Александр Гурнов заявил, что Израиль не отреагирует на возможные санкции Украины, а европейские страны не станут поддерживать Киев, сообщает Газета.ru .

Эксперт считает, что угрозы Киева в адрес Израиля не приведут к реальным последствиям. По его мнению, без поддержки Европы санкции окажутся бессмысленными.

«Для Израиля все эти угрозы со стороны Киева не более чем мышиная возня, в которой украинские политики преуспели. Эти предложения нужны только для того, чтобы помелькать в СМИ, по факту же Израилю плевать на санкции Украины, для них это как лай Моськи. Зеленскому даже не стоит рассчитывать, что европейские страны поддержат его санкции, а без них это точно бесполезно», — сказал Гурнов.

Политолог добавил, что Европа не введет против Израиля серьезных ограничений и не поддержит инициативу Киева. По его словам, часть европейских политиков зависит от израильского лобби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным», и анонсировал санкции против физических и юридических лиц.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. <…> Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке», — написал Зеленский в Telegram.

