Политолог назвал противоречивой реакцию Запада на саммит ШОС и парад в КНР

«Сначала западные СМИ и эксперты критиковали саммит и парад, называя участников „оборванцами“ и „варварами“. Потом эти же СМИ начали говорить об угрозе мировому порядку. После того, как завезли нужную методичку, эти же люди в этих же СМИ начали рассказывать, как там плетут заговоры», — считает он.