Политолог назвал приглашение Путина на G7 медийным ходом

Политолог Спартак Барановский оценил заявление Владимира Зеленского о приглашении Владимира Путина на саммит G7. Он счел его попыткой создать медийный эффект, сообщает «ФедералПресс» .

Владимир Зеленский заявил, что приглашал Владимира Путина на саммит G7. Барановский считает, что для Киева важен не результат, а информационный повод.

«Украинскому лидеру необходимо показать европейским партнерам и собственной аудитории образ политика, который якобы постоянно предлагает мир, переговоры и компромиссы. Однако проблема заключается в том, что подобные заявления все чаще вступают в противоречие с его риторикой. Одновременно с разговорами о встречах и переговорах Зеленский продолжает выступать с угрозами в адрес России. Кроме того, он регулярно допускает оскорбительные высказывания в отношении российского народа и военно-политического руководства», — указал эксперт.

Политолог отметил, что предложения о переговорах в сочетании с угрозами больше похожи на попытку создать телевизионную картинку, чем на реальную работу по урегулированию конфликта.

Барановский напомнил, что Москва говорит о необходимости содержательной подготовки контактов на высшем уровне. По его словам, встреча имеет смысл, когда стороны готовы подводить итог уже достигнутым договоренностям.

Эксперт заключил, что приглашение Путина на G7 не стоит рассматривать как серьезное дипломатическое предложение.

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