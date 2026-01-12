Атаки на российские танкеры и суда так называемого «теневого флота» в Черном и Средиземном морях вызывают серьезную озабоченность, поскольку речь идет не о задержаниях, а об уничтожении судов с нефтью, что чревато экологической катастрофой, сообщил РИАМО политолог, гендиректор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

«Что действительно вызывает озабоченность, так это атаки по российским танкерам либо по танкерам, которые входят в так называемый „теневой флот“ под контролем России, в бассейне Черного и Средиземного морей. Эти атаки, я напомню, осуществляются с помощью безэкипажных катеров, которые, в свою очередь, производятся все в той же Великобритании, и делается это руками украинцев», — сказал Сипров.

Он добавил, что здесь было бы интересно выслушать позицию Соединенных Штатов, потому что речь идет об уничтожении судна, которое перевозит нефть, а это чревато экологической катастрофой.

«Естественно, позиции бывшей владычицы морей, Англии, по этому поводу мы не услышим. Они, как водится, действуют под чужим флагом. Тут видны попытки выставить (президента США Дональда — ред.) Трампа этаким слоном в посудной лавке, который попирает международное право. Для самих англичан эти самые законы, это самое международное право не было писано, в общем-то, никогда. Они его всегда игнорировали, когда речь шла о каких-либо политических выгодах», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что главная цель британцев — стравить Америку и Россию и разрушить едва-едва налаживающийся диалог между странами.

