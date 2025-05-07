Политолог назвал критическую точку для применения Пакистаном ядерного оружия

Если боевые действия ограничатся традиционным театром военных действий между Индией и Пакистаном, а это спорная территория штатов Джамму и Кашмир, Пакистан не применит ядерное оружие, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«В настоящее время конфликт между Индией и Пакистаном развивается по восходящей линии. Критическая точка этого конфликта — когда Пакистан может применить ядерное оружие с целью сохранения своей территориальной целостности — еще не пройдена. Но сейчас все зависит от того, насколько активно будет действовать индийская сторона», — сказал Сипров.

Он добавил, что, если боевые действия ограничатся традиционным театром военных действий между Индией и Пакистаном, а это спорная территория штатов Джамму и Кашмир, Пакистан не выйдет за рамки своей оборонительной военной доктрины.

«Стоит напомнить, что основное положение военной доктрины Пакистана состоит в поддержании территориальной целостности страны и концепции так называемой активной обороны, которая направлена на отражение ударов вглубь территории Пакистана и нанесение противнику максимального урона в связи с нанесенным Пакистану ущербом», — рассказал политолог.

По оценке Сипрова, скорее всего, Индия использует возможные ресурсы для нанесения ударов по территориям, находящимся под контролем Пакистана — штатам Джамму и Кашмир. Индийцы понесут достаточно серьезные потери.

«Активность со стороны Индии пойдет на спад, а Пакистан, в свою очередь, не будет переносить боевые действия на подконтрольную Индии территорию. То есть этот конфликт закончится так же, как и закончились предыдущие конфликты — в целом вничью с небольшим перевесом по очкам в пользу Пакистана», — спрогнозировал эксперт.

Он резюмировал, что дело в особенностях военных доктрин той и другой страны. У Индии доктрина ярко выраженного оборонительного характера, в том числе и в части применения ядерного оружия.

«Пакистан оставляет за собой право на нанесение ядерного удара первым, но только в случае серьезных рисков для существования государства и сохранения территориальной целостности. Пока угроз территориальной целостности Пакистана нет», — заключил Сипров.