Политолог Науменко объяснила, какими могут быть итоги визита Путина в Монголию

Несмотря на ожидания и призывы ЕС и Украины, встреча президентов России и Монголии проходит в дружественной обстановке и имеет целью укрепление дипломатических отношений между двумя странами. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алина Науменко.

2 сентября 2024 года ознаменовалось тем, что президент России Владимир Путин впервые прилетел в Монголию.

«Подчеркну, что президент впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда и должна арестовать его. Поводом для официального визита стало участие российского президента в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы вооруженных сил СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол», - сказала политолог.

Во время визита ожидается, что будут подписаны соглашения и договоры о сотрудничестве в различных сферах, среди которых экономика, культура, образование, наука и технологии.

Президенты России и Монголии проведут переговоры, обсудят текущее состояние отношений между странами и выработают стратегию для их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в области торговли, энергетики, транспорта и туризма.

Также ожидается, что в результате визита будет достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве и укреплении дружественных отношений между Россией и Монголией, что положительно отразится на обеих странах.

«Россия и Монголия поддерживают тесные связи на политическом, экономическом и культурном уровнях. Россия и Монголия являются стратегическими партнерами и сотрудничают в рамках различных международных организаций, среди которых ШОС. Считаю, что существует множество перспектив для дальнейшего развития отношений между Россией и Монголией, особенно, в сфере энергетики», - добавила эксперт.