Политолог: НАТО введет войска на Украину после подписания мирного соглашения

Ввод войск стран Североатлантического альянса на территорию Украины должен произойти сразу после подписания мирного соглашения с РФ, сообщил политолог Сергей Марков в Telegram-канале .

«Оккупационный корпус назовут по европейской традиции миротворцами. У них так принято: свою войну они называют миром, а главный фонд финансирования войны так и назван — Фонд мира», — написал эксперт.

Он добавил, что на Украину могут ввести группировку в 40 тыс. военных.

По словам политолога, данный план в четверг президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает в Варшаве. Окончательно его примут на следующей неделе. На Западе спешат, чтобы успеть до вступления Дональда Трампа в должность американского президента.

Марков подчеркнул, что РФ и украинцы будут рассматривать данный корпус как оккупантов.