Политолог Миронов: заявления Трампа о мире – просто ширма для торгов

Заявления президента США Дональда Трампа о мире – лишь ширма для торгов и переговоров, от которых Америка хочет получить максимальную выгоду, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

«По мнению американцев, украинский представитель (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) вел себя слишком нагло. И с таким человеком Вашингтон иметь дел не хочет. По-видимому, сейчас идет какой-то торг США с Украиной и Европой. Если европейцы и украинцы не представят американцам особых условий и преференций, никто просто так помогать Украине не будет. А заявления о мире – лишь ширма для этих торгов и переговоров, от которых США хотят получить максимальную выгоду», – сказал Миронов.

Он отметил, что после неудачной встречи с Трампом Зеленский оказался между двух огней. С одной стороны, на него давят представители политических элит Европейского союза.

«Они не хотят сильно тратиться на войну, несмотря на риторику о вооружении, поэтому прямо приказывают президенту Украины извиниться перед Белым домом. Для Европы это будет проще и дешевле всего. Сами европейцы воевать и направлять войска не спешат, потому что знают, чем это для них закончится», – разъяснил эксперт.

Миронов добавил, что, с другой стороны, извинения Зеленского на камеру перед Трампом будут восприняты как слабость и национальный позор внутри Украины.

«С таким униженным и оскорбленным национальным лидером не захотят иметь дела даже украинская политическая и бизнес-элита. Более того, после встречи с Трампом на Украине серьезно задумываются, на кого заменить Зеленского и куда его самого деть», – заключил политолог.