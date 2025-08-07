Политолог Миронов: Пашинян – послушная марионетка Запада

По словам политолога, возможно, что восьмое августа станет историческим днем для Закавказья. Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев и Пашинян при посредничестве американского лидера Дональда Трампа подпишут документ, который фактически полностью сдаст национальные интересы армянского государства. Официально это будет называться «мирным договором», но на деле оторвет от Армении очередной кусок территории.

«Суть в чем: американцы пролоббировали среди армянского руководства очень хитрую схему. Баку хотел связать свой эксклав Нахичевань с основной территорией страны. Чтобы через армянскую землю ездили поезда. Для этого Азербайджан надавил, что через территорию Армении должна проходить железная дорога - так называемый Зангезурский коридор. И, удивительно, Ереван очень легко соглашается на это, фактически лишаясь своего контроля над своими же южными территориями. Причем, армянская сторона должна будет передать под внешнее управление эту железную дорогу - американской компании или вообще Турции», – сказал Григорий Миронов.

Мировое сообщество еще раз может наблюдать, как Армения сдает свои интересы шаг за шагом. После потери и предательства Нагорного Карабаха, Пашинян отдает железную дорогу и землю под ней. Возможно, что армянская территория будет дальше уменьшаться. Такова цена русофобии руководства страны.

«Трудно сказать, почему он (Пашинян – ред.) это так резво делает и выполняет приказы своих покровителей. Возможно, что у западных союзников есть какой-то компромат на Пашиняна или финансовые обязательства его перед своими хозяевами в Вашингтоне. Но факт остается фактом: этот человек предает армянский народ и сдает и так небольшие территории на радость Алиеву», – добавил эксперт.

По словам политолога, еще есть вероятность того, что делает он это в обмен на гарантии безопасности и благополучия себе и своей семье.

«Ведь ходят упорные разговоры, что он перевез свои личные коррупционные активы в Америку. И хотя армянские власти все время гневно опровергали данные тезисы и преследовали тех, кто это говорил, по факту все так оно и получается. Армению и армянский народ подло обманули и предали», – заключил Миронов.