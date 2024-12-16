Политолог: мирный план Венгрии по Украине может заинтересовать США и дать старт переговорам

Мирный план Венгрии может стать отправной точкой для возможной дискуссии России и Украины по завершению конфликта. В свою очередь такой расклад заинтересует прагматичную команду Дональда Трампа, которая хочет прекратить боевые действия, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

Советник Дональда Трампа Майк Уолтц ранее заявил, что умы будущей администрации, фактически полностью состоящей из людей Трампа, будет волновать окончательное завершение конфликта на Украине. В этой связи предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского кризиса выглядят перспективными.

«Политик, во-первых, представляет нейтральную сторону многогранного конфликта; и, во-вторых, отстаивает национальные интересы, которые, помимо прочего, заключаются в прекращении финансирования киевского режима. Будущая администрация Трампа, будучи максимально прагматичной, в таком подходе, конечно, будет заинтересована», — отметил политолог.

По его словам, мирный план венгерской стороны может стать отправной точкой для возможной дискуссии сторон конфликта: Виктор Орбан находится в хороших взаимоотношениях и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Путиным. Недавно Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона поддерживает усилия венгерского премьера в разрешении украинского кризиса.

«Что же Зеленский? Ему наплевать на бесконечные жертвы своего населения, переговоры вести он не хочет. Ему выгодно разводить Запад на оружие, финансовую и политическую поддержку, оттягивая разрешение конфликта. Зеленский — президент войны: все попытки заключить какие-либо договоренности с ним ради хотя бы минимальной деэскалации конфликта оборачиваются еще более суровой эскалацией. Много времени прошло для того, чтобы понять, что Зеленский недоговороспособен. А значит, договариваться надо с кем-то другим», — резюмировал Габдуллин.