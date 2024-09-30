«Я вернулся из Тбилиси 15 сентября. В день моего вылета грузинское руководство сделало заявление о готовности извиниться перед народом Южной Осетии за преступления, совершенные режимом (экс-президента Михаила — ред.) Саакашвили. Грузины осознают, кто виновен в трагедии 2008 года, и продолжают действовать в этом направлении. Когда это заявление было сделано, я находился рядом с парламентом, где произошли протесты. Люди вышли с плакатами, но количество участников было невелико, так как для всех это стало неожиданностью», — сказал Михайлов.

Он добавил, что внутри Грузии ощущается протестное настроение.

Политолог отметил, что, тем не менее, американцы прикладывают максимум усилий для финансирования протестов, в том числе, возможно, и кровавых. Грузинское руководство готовится к этому — неслучайно был принят закон об иностранных агентах, чтобы контролировать поступление денег в организации, финансируемые западным сообществом.

«Запад это понимает и сейчас передает огромные средства наличными. Часть из этих денег, я уверен, идет через соседнюю Армению, которая выделила сотни миллионов на антироссийскую пропаганду. Отмечу, что одним из основных активистов прозападной оппозиции является армянское лобби в Грузии. Это очевидно, и я это знаю. Посмотрим, что будет дальше», — подчеркнул политолог.