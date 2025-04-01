Политолог Матюшенков: за тезисами в поддержку Украины скрываются бизнес-интересы

«Достигнутые договоренности неоднократно были нарушены именно со стороны Украины, тогда как Россия сбила свои же БПЛА сразу, как только было подписано соглашение о прекращении ударов по энергообъектам. Именно Россия четко обозначила условия мирных переговоров, именно мы готовы искать точки соприкосновения. Но переговоры со столь ненадежным партнером, как Украина, требуют определенных гарантий, дать которые не может ни Европа, ни США. Да и легитимность нынешнего украинского руководства вызывает большие сомнения, что и тормозит переговорный процесс», - сказал Матюшенков.

Почему-то Стубб, как и его европейские коллеги, считает, что угрозы и давление на Россию — наиболее эффективный способ вести коммуникацию с нашей страной, добавил эксперт.

«Вот и теперь финский лидер заявил, что хотел бы, чтобы датой прекращения огня стало 20 апреля. Это дата, когда Трамп будет находиться у власти в течение трех месяцев. Получается, переговорный процесс нужен для того, чтобы дополнительно обеспечить политические очки американскому президенту. Извращенности этой логики позавидовали бы и иезуиты, тем более что для главного нарушителя всех договоренностей — Украины — никаких санкций не планируется», - рассказал Матюшенков.

Но истинная причина встречи, по словам специалиста, лежит в экономической плоскости. Стубб заинтересован в кооперации с США, которые очень заинтересованы в финских ледоколах. Они нужны Штатам для наращивания присутствия США в Арктике, чтобы сравняться с Россией по ледокольной мощи.

«К тому же, с учетом нарастающего интереса США к Гренландии, им потребуется приобрести новые ледоколы, флагманом производства которых является Финляндия. У США сейчас всего один ледокол — Polar Star, построенный еще в 1976 году, а у финнов есть возможности создать для них новые корабли», - уточнил эксперт.

Так что в очередной раз за громкими тезисами в поддержку Украины скрываются бизнес-интересы группы дельцов, решающих свои внутренние вопросы. А ценой этих коммерческих проектов становятся жизни простых украинцев, верящих, что Запад их не бросит, заключил Матюшенков.