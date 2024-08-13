Политолог Марков назвал фантастической кандидатуру Авакова* на место Зеленского

Ранее в СВР заявили, что Штаты хотят создать сценарий прихода Авакова* к власти на Украине. Идет обсуждение данного вопроса с украинской оппозицией.

«Арсен Аваков* — армянин и, кстати сказать, армянский миллиардер. Американцы могут рассматривать его в качестве замены Зеленскому для ведения переговоров. Однако фигура Авакова* кажется фантастичной. Этот человек, без сомнения, — военный преступник», — сказал Марков.

Он напомнил, что именно Аваков* подавил кровавым образом восстание в Харькове в 2014 году и создал нацистский батальон «Азов»**, будучи его финансистом.

«Он — миллионер и финансировал этот батальон. Поэтому как переговорщик он крайне маловероятен. Сейчас Аваков* в отставке и не во власти, но он лоялен американцам, и это может им понравиться», — рассказал политолог.

Марков отметил, что Россия уже четко заявила: Зеленский не рассматривается как переговорщик.

«Путин сказал, что Зеленский — нелегитимный президент, и если он подпишет договор, Конституционный суд может его отменить. К тому же Зеленский сопротивляется давлению американцев, которые требуют подписания всего, что они скажут. Однако он, возомнив себя мировой звездой, начинает диктовать свои условия», — пояснил эксперт.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

** Признан террористической организацией и запрещен в РФ