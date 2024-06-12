Президент Франции Эммануэль Макрон своей политикой изживает личный политический авторитет. Его решения по Украине существенно повредили экономике Франции, в частности ВПК. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

По мнению эксперта, по политическому ритму Елисейского дворца особенно ударили несколько абсурдные и поспешные заявления о размещении французских военных контингентов на территории Украины, что вызывало критику даже у ближайших союзников.

«Если немного отойти назад и оглянуться на год-два, то стоит отметить, что многие до сих пор не простили президенту Франции „колесный позор“, а именно показательную ничтожность французских колесных танков на поле боя. Забавно, что Макрон несколько раз отзывал их и несколько раз возвращал», — сказал политолог.

Он добавил, что Макрон не решил и проблему политического кризиса вокруг самого вопроса поддержки Киева.

«Сегодня Франция — одна из самых расколотых стран с точки зрения общественного мнения, в том числе среди элит. „Запутался в собственной паутине и разочаровал абсолютно всех“ — под таким лозунгом Макрон занимает президентское кресло. Макрон — политический труп, который ждет официальных похорон», — заключил Лунев.