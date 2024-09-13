Политолог Коваленко рассказал о разгроме террористов в Дагестане 25 лет назад

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко рассказал РИАМО о переломном моменте в противостоянии с террористами на Северном Кавказе.

Он отметил, что 25 лет назад до 1,5 тыс. боевиков «Исламской миротворческой бригады»*, вошли в Ботлихский район Дагестана, где захватили ряд населенных пунктов.

Под четким руководством тогда исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Путина, а также благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и народного ополчения боевики были разгромлены и выгнаны за пределы Дагестана.

Жители Республики отмечали, что именно решимость и готовность к жестким действиям Владимира Владимировича помогли отстоять регион. При этом, на тот момент немало политиков считало, что Россия навсегда может потерять Дагестан.

Победа над бандформированиями стала переломным моментом в противостоянии с терроризмом на Северном Кавказе.

«В ответ на попытки врага расколоть Россию дагестанский народ сплотился перед общей опасностью, желая отстоять свою землю», — отметил Коваленко.

По его словам, северокавказские боевики, спонсируемые Западом, следовали идеологии ненависти. Политолог добавил, что она напоминает идеи украинских неонацистов.

По словам Коваленко, как тогда, так и сейчас консолидация дагестанцев способствовала эффективному противодействию террористической угрозе, возникшей в Махачкале и Дербенте, а мужество и отвага кавказского народа и сегодня не оставляют шансов на победу ВСУ в зоне СВО.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ