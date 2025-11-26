Публикация телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым стала очередным примером информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

«Очевидно, что это действие — продуманная работа определенных политических сил, стремящихся затормозить мирные инициативы и внести раздор между ключевыми участниками переговорного процесса. На протяжении всего украинского кризиса подобные информационные вбросы неоднократно использовались для нагнетания напряженности и подрыва доверия между политиками, вовлеченными в переговоры», — отметил Котов.

Для самого Уиткоффа эта ситуация вряд ли обернется значительными карьерными потерями. Его рабочие отношения с Трампом основаны на использовании бизнес-подхода в политике. Такой подход включает в себя прагматизм, готовность к нестандартным решениям, акцент на конечный результат и установку тесных личных контактов с контрагентами. Трамп высоко ценит работу Уиткоффа, даже если она не всегда вписывается в традиционную дипломатическую риторику, считает политолог.

«Разумеется, утечка телефонных разговоров — это неприятный и потенциально опасный прецедент. Однако этот инцидент необходимо рассматривать в контексте более широкой стратегии давления на участников переговоров, предпринимаемой противниками мирного разрешения конфликта. Важно помнить, что любые договоренности и инициативы по урегулированию украинского конфликта могут натолкнуться на противодействие со стороны различных интересантов, которые боятся потерять влияние, деньги и контроль в условиях возможных изменений», — заключил Котов.

Агентство Bloomberg опубликовало расшифровки телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Публикация вызвала большой общественный резонанс. Агентство не указало источник получения записей, что породило вопросы о том, кто и с какой целью их обнародовал.

