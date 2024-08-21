«Во-первых, Зеленский — нелегитимный руководитель Украины, чей срок полномочий закончился, и по Конституции пролонгироваться без выборов не может», - сказал политолог.

Во-вторых, по его словам, Зеленский собственноручно инициировал и подписал нормативный акт, согласно которому Киев не может вести переговоры с РФ.

«В-третьих, Киев идет на крайнюю эскалацию конфликта без объективных причин, причем, делает это в тот момент, когда РФ и страны запада начинают налаживать заново контакты спецслужб и даже совершают крупный обмен заключенными. В-четвертых, Зеленский и коллективный запад продвигают повестку только так называемого «мирного плана Зеленского», который не соответствует нашим интересам и более того, никак не учитывает наш взгляд на геополитические процессы. Причины можно перечислять бесконечно», - сказал Котов.

Это, по словам политолога, говорит о том, что переговоры и мирная повестка не нужны Киеву, который делает все для того, чтобы усилить эскалацию конфликта, и, следовательно, продлить нахождение у власти действующих лиц.

«Они понимают, что с завершением спецоперации всем придется предстать перед международным судом и судом собственных граждан», - заключил эксперт.