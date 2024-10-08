То, что Франция планирует к 2025 году протестировать свою армию на готовность к войне с Россией, — это, скорее, PR-ход, не более, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Politico сообщила, что армия Франция примет участие в учениях на территории Румынии. Учения пройдут под названием Dacian Spring 2025. При этом «обозначенным врагом» станет Россия.

«Что касается Франции, то попытки (президента страны Эммануэля — ред.) Макрона и французской политической элиты демонстрировать лидерство в Европе выглядят несерьезно. Ни с точки зрения ядерного потенциала, ни с точки зрения обычных вооруженных сил, ни даже экономического веса. То, что они планируют к 2025 году протестировать свою армию на готовность к войне с Россией, — это, скорее, PR-ход, не более», — сказал Артем Косоруков.

Он добавил, что у них нет таких вооруженных сил, нет производственных мощностей и, самое главное, нет общественной мобилизации для поддержки войны с Россией.

«Франция в ближайшие десятилетия не будет способна ни в одиночку, ни даже в составе НАТО вести войну с Россией. Все это — внутриевропейская борьба за статус и влияние. Макрону стоило бы обратить внимание на то, куда мигрируют французские компании и почему экономика страны отступает на задворки западной цивилизации. Почему Францию игнорируют, не принимают в AUKUS и почему ее национальные интересы не учитываются Соединенными Штатами», — отметил политолог.

Вместо этого Франция продолжает цепляться за PR-акции, которые в конечном итоге приведут Польшу, Германию, Францию и остальные европейские страны к необходимости бесконечной и бессмысленной конфронтации с Россией, заключил Косоруков.