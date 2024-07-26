Политолог Косоруков: Трамп будет экономить на Украине, снижая финансирование

В случае победы Дональд Трамп будет экономить на Украине, постепенно снижая объем финансирования, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Заявление Помпео (о том, что Трамп может одобрить ленд-лиз для Киева в размере 500 млрд долларов — ред.) сделано в рамках избирательной кампании и не отражает реальность. Разумеется, Трамп будет экономить на Украине, постепенно снижая объем вливаемых средств. Возможность заимствования Украиной денег для закупки американского вооружения и инвестирования в США, конечно, будет предоставляться. Однако Трамп неоднократно заявлял, что не видит военного сценария разрешения конфликта на Украине», — сказал Косоруков.

По его мнению, Трапм понимает, что Украина победить не может, а победа России в этом конфликте невыгодна США.

«Какие бы суммы ни озвучивались — 500 млрд, 1 трлн, 10 трлн — эти деньги будут напечатаны и не будут обеспечены реальным производством в США, разве что увеличится количество заказов на американское вооружение. Но и цены на это вооружение будут расти, поскольку доллары будут печатать. Таким образом, ситуация тупиковая: сколько оружия ни поставляй, пока США или НАТО не введут войска на западную Украину, реального военного разрешения конфликта не предвидится» — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что Запад лишь подливает масло в огонь. Украина вынуждена тратить эти деньги, а украинское руководство готово в любой момент уехать и жить на заработанные деньги в США, Канаде и других странах.

«Помпео сделал заявление, чтобы сбить обвинения в предательстве Украины республиканцами и соперничать с демократами за электорат, в том числе за молодежь, небелое население США, безработных женщин и другие категории, склоняющиеся к выбору в последний момент перед выборами», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что заявление Помпео — это продолжение красивой сказки для американцев, которые в массе своей не знают, где находится Украина. Нужно показать, что новое руководство в лице Трампа готово сделать все для победы США.

«Лучше бы они задумались, где найти солдат для американской армии, ведь у них ежегодно набирается лишь треть от необходимого объема. Проблема с комплектацией армии очевидна, учитывая бездонные ресурсы Китая, колоссальные производственные ресурсы России и отсутствие возможности у США это парировать. Коллективное НАТО, как бы США их ни тренировали и ни объединяли, рассыплется при первой же возможности», — заключил политолог.