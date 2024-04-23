Политолог Косоруков: помощь Украине было изначально бессмысленно оказывать

«Помощь Украине оказывать поздно, но и бессмысленно было изначально. Если бы это был классический конфликт, то поддержку следовало давно уже прекратить. У Киева нет шансов на победу, но так как этот конфликт на истощение, то страну используют как инструмент, с интересами которого не считаются. Ее будут закидывать оружием до последнего», – сказал Косоруков.

Он добавил, что помощь Украине, безусловно, продолжат оказывать. Для США это один из ключевых проектов. Во всяком случае, ключевой на Европейском континенте в рамках логики продвижения НАТО на восток, усиления своих возможностей и сдерживания России без внимания на то, что будет с Украиной.

«У них заканчивается личный состав, очень ограниченные демографические ресурсы. Какие бы вооружения им не передавали – воевать некому. Новые ракетные комплексы, ограниченные поставки артиллерии, танков и снарядов ничего не исправит», – рассказал политолог.

Косоруков отметил, что ввод войск НАТО или Соединенных Штатов на территорию Украины не планируется.

«Печально слышать, что конгресс одобрил помощь. Две трети денег пойдет просто на финансирование американской промышленности, восполнение запасов, какие-то зарплаты украинским чиновникам, режиму Зеленского и три копейки свалятся на армию. На социальные выплаты населению ничего не рассчитанно», – заключил эксперт.