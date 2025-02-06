Символизм экс-канцлера Германии Ангелы Меркель показателен: она хочет остаться в истории «доброй тетушкой», принявшей миллионы мигрантов с Ближнего Востока, тем самым угрожающая культурному коду страны, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Он отметил, что сейчас люди живут в исторический период, когда суверенитет утратили все европейские государства, кроме России и Белоруссии.

По словам эксперта, позиция Меркель по борьбе с Россией примечательна тем, что сама она выросла в ГДР, в просоветской среде, где понимали важность сотрудничества с Москвой и были готовы бороться с империалистами Запада, в том числе США. Но, как флюгер, она уже 35 лет неизменно направлена в сторону Америки и против РФ.

«Был период сотрудничества, оставались связи, наследие Шредера и Коля никто долгое время не хотел отменять. Но откровенно продажные и беспринципные политики, начиная от некомпетентных, вроде той же Бербок или Шольца, и заканчивая идейными сторонниками давления на Россию, такими как Меркель, делают любые надежды на честный диалог невозможными», — подчеркнул Косоруков.

Как сказал политолог, российское политологическое и историческое сообщество должно сделать четкие выводы: политики, которые фактически присягнули США на верность, не могут быть интересны РФ.

«С ними невозможно выстраивать доверительные отношения. Поэтому Меркель, образно говоря, отправляется в „историческую корзину“, где она будет соседствовать с другими недругами России», — заключил эксперт.