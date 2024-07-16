Политолог: к словам Киева о завершении боевых действий надо отнестись настороженно

К информации о том, что Украина планирует вскоре завершить боевые действия и начать переговоры с Россией, нужно отнестись настороженно. Киев будет реализовывать свои шаги только после согласования с западными партнерами, а сегодня каких-либо четких тенденций не наблюдается, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Ранее в газете The New York Times вышел материал о том, что Украина активно разрабатывает план по прекращению боевых действий с РФ. Однако к этому «посланию» стоит отнестись настороженно, считает политолог.

«Украина прорабатывает несколько вариантов своих следующих действий, и реализовывать одно из них она будет только при определенных условиях. У Украины есть возможность продолжать боевые действия, тем более, этому способствует „Украинский договор“, подписанный на саммите НАТО. Да и сама эскалация со стороны стран альянса, включая США, предполагает продолжение конфликта», — отметил Васильев.

За желанием Зеленского видеть Россию на втором «саммите мира» могут скрываться манипуляции с целью расположить страны «глобального Юга» к себе и сделать позицию мирового сообщества более консолидированной. К тому же, указ Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным действует до сих пор, напомнил эксперт.

«Однако есть и иные факторы, которые могли вызвать подобные заявления. Во-первых, постоянные неудачи Украины на линии фронта. А во-вторых, возрастающая возможность избрания президентом Трампа, который намерен кардинально поменять политику как на украинском треке, так и в отношении НАТО. Поэтому говорить о четких тенденциях пока рано, нужно исходить из реального положения дел», — резюмировал политолог.