Избегать мира любой ценой — ключевая стратегия поведения украинского лидера Владимира Зеленского. Загнанная в угол крыса продолжает загонять себя ещё дальше, демонстрируя всем, что достижение мира никогда не входило в список целей Киева, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

По его словам, Зеленский игнорирует итоги переговоров между РФ и США, пытается организовать собственный переговорный процесс с Турцией, уже упустившей возможность стать страной-миротворцем в этом вопросе.

«Вот и президент США Дональд Трамп разглядел истинные намерения Зеленского, обвинив его в развязывании конфликта с Россией. Он заявил, что Украина разрушена, и „это происходит по вине украинского руководства“. Также президент США не понимает, почему Зеленский расстроен исключением своей фигуры из переговорного процесса, ведь у прошлой администрации Штатов, Украины и ЕС было 3 года, чтобы решить этот вопрос. Даже неопытный переговорщик смог бы договориться. Было бы желание», — сказал Хасанов.

Но о каком желании остановить конфликт может идти речь, если глава Евродипломатии Каллас заявляет, что время обсуждать мир еще не пришло, и нужно сфокусироваться на поддержке Украины? Странам Европы на фоне заявлений Макса и Вэнса следовало бы обратить внимание на внутриполитические процессы и обеспокоиться усилением правых партий, которые США будут всячески поддерживать, пока Европа будет истощать свои бюджеты ради помощи Украине, подчеркнул эксперт.

«Господин Трамп возмущён: США выделили более 300 млрд Украине! Надо как-то возместить. Но соглашение о редкоземельных металлах Зеленский подписывать отказался. И Трамп, как опытный бизнесмен, разрешил ЕС закупать у Америки оружие для поставок на Украину. Бизнес есть бизнес. Предполагаю, что это нужно американскому президенту для того, чтобы уравнять траты и увеличить бюджет страны, пока конфликт не успел закончиться. В этом плане можно будет ожидать новых предложений по сделке от желающего всех обыграть Трампа», — отметил Хасанов.

Участь Зеленского же в любом случае остается крайне незавидной: он останется один на один с последствиями своих нездоровых амбиций и желания разбогатеть на человеческой крови, резюмировал эксперт.