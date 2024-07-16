Готовность Джо Байдена к участию во втором раунде дебатов с Дональдом Трампом является лишь одной из политических технологий, используемых демократами в предвыборной гонке. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета Дарья Грибова.

Под еще одним «дебатным» вызовом нынешнего президента США кроется попытка доказать свою эффективность и жизнеспособность на фоне роста рейтингов его оппонента, на которых сказалось покушение на экс-президента в минувшие выходные.

«Получится ли у Байдена взять реванш — вопрос дискуссионный. Однако положение Трампа продолжает укрепляться: в отличие от демократов, республиканцы уже утвердили связку президент — вице-президент», — обозначила Грибова.

Дональд Трамп выбрал себе в пару сенатора от штата Огайо — Джей Ди Вэнса. Этот тандем уже назвали американской версией Ле Пен и Барделлы.

«Такой выбор является достаточно интересным. Во-первых, Вэнс имеет прекрасную биографию: выходец из бедной семьи, который сделал карьеру через армию, а значит, понимает проблемы „глубинного народа“. Во-вторых, кандидат в вице-президенты от республиканцев представляет Огайо — колеблющийся штат, где преимущества на данный момент не имеет ни Трамп, ни Байден», — отметила эксперт.

Благодаря Вэнсу экс-президент сможет сделать штат «красным» на предстоящих выборах. В-третьих, Джей Ди Вэнс — первый представитель поколения миллениалов в большой политике, что на фоне засилия геронтократии в истеблишменте США поможет Трампу побороться за голоса молодежи.

«Позиции Байдена в этом вопросе более слабые, так как связка Байден-Харрис уже скрепит по швам из-за желания последней самой занять пост президента», — сказала политолог.

Оптимальной стратегией для нынешнего лидера Америки является уход от конфронтации с Трампом к сотрудничеству. Он должен перенять предложения Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, тем самым показав, что при голосовании за него американский избиратель получит и Трампа, и Байдена в одном лице. Благодаря похожему маневру Урсула фон дер Ляйен выиграла выборы в Европарламент.

«Что касается предстоящих дебатов, то их сценарий вряд ли изменится. Аргументацией Байден, скорее всего, сможет убедить зрителя, однако харизмой снова возьмет Трамп. Не исключено, что на фоне неспособности кандидата-демократа на адекватном уровне вести дебаты, они могут состояться между кандидатами в вице-президенты — Харрис и Вэнсом», — заключила Грибова.