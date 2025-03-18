Политолог Федорова: около 85% россиян поддерживают возвращение Крыма

Эксперт ЭИСИ, политолог Анна Федорова заявила, что главное, что приобрел Крым за 11 лет в составе России — это новое будущее и огромное количество граждан РФ, около 85% опрошенных считают это решение властей верным, сообщает «ФедералПресс» .

«Мне кажется, Крым — это такой случай, когда большинство экспертов будут говорить одно и то же, потому что у нас у всех тут совпадающая позиция. Недавно буквально проводили опрос, сколько граждан России поддерживают возвращение Крыма. И там, по-моему, порядка 84-85% считают, что это абсолютно правильное решение. Более того, это событие стало некоторым символом, какой-то поворотной точкой в возрождении страны», — сказала эксперт.

По ее словам, уровень поддержи этого события в обществе не падает, а только растет. За эти годы в регионе построили дороги и объекты социальные инфраструктуры, решили проблемы с водоснабжением и построили большой мост.

Кроме того, в инфраструктуру полуострова были вложены огромные деньги, снова расцвели туризм и крымское виноделие, заключила эксперт.