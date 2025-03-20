Политолог: ЕС демонстрирует «жесткость» в конфликте с РФ, но ищет компромиссы

Европа будет сохранять видимость жесткой позиции в отношении России до заключения крупного договора по безопасности с США, но экономические и политические кризисы заставят искать компромиссы, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Европейский союз позиционирует себя как "нормативный гегемон", что обязывает поддерживать демократические ценности даже в ущерб экономике. Однако примеры прагматизма уже заметны: Германия сохраняет импорт СПГ через третьи страны, обходя эмбарго на российский газ, а Франция и Венгрия публично критикуют политику "тотальных санкций"», — сказал Косоруков.

Он добавил, что зависимость Европы от США в военной сфере остается ключевым фактором давления со стороны Вашингтона.

«70% военных расходов НАТО в Европе финансируются США, что делает ЕС заложником американской стратегии. Если ситуация на Украине ухудшится, Вашингтон может пересмотреть свою политику в отношении Киева, особенно в преддверии следующих парламентских выборов в США», — отметил политолог.

Косоруков также подчеркнул, что энергетические связи между Россией и Европой серьезно ослаблены.

«Европа уже потратила более 700 миллиардов евро на замещение энергетических ресурсов из России. Однако удар по украинской инфраструктуре, например, по ТЭЦ, может ускорить усталость ЕС от конфликта и подтолкнуть к переговорам», — пояснил эксперт.

По его словам, нарастающий миграционный кризис и экономическая рецессия в Европе создадут дополнительные стимулы для поиска компромиссов с Россией. Россия и США могут ускорить этот процесс, но ЕС будет балансировать, чтобы не потерять лицо в мировой политике.