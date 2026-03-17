Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что Киев действует против Виктора Орбана при поддержке европейских структур, сообщает Общественная Служба Новостей .

Отношения Венгрии и Украины продолжают ухудшаться. После серии скандалов Будапешт потребовал возобновить работу нефтепровода «Дружба», по которому в страну поступает российская нефть. В ответ Киев обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в работе на Россию и выдвинул встречные претензии.

Александр Дудчак заявил, что украинские власти действуют в связке с европейскими структурами, недовольными самостоятельной позицией Орбана.

«Киевский режим действует не самостоятельно, а в связке с европейскими структурами, которые тоже жаждут наказать Виктора Орбана за суверенную позицию», — сказал Дудчак.

По его словам, Брюссель не осудил действия Киева в отношении Венгрии и фактически их поощряет. Эксперт считает, что расчет делается на ухудшение экономической ситуации и рост недовольства внутри страны, однако пока эти ожидания не оправдались.

Дудчак также не исключил усиления мобилизации этнических венгров в Закарпатье и заявил, что в нынешней ситуации «может быть все что угодно», включая угрозы безопасности венгерского премьера.

