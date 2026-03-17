Политолог Дудчак заявил о давлении ЕС и Киева на Орбана

Политолог Александр Дудчак: Брюссель поощряет атаки на Будапешт
Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что Киев действует против Виктора Орбана при поддержке европейских структур, сообщает Общественная Служба Новостей.

Отношения Венгрии и Украины продолжают ухудшаться. После серии скандалов Будапешт потребовал возобновить работу нефтепровода «Дружба», по которому в страну поступает российская нефть. В ответ Киев обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в работе на Россию и выдвинул встречные претензии.

Александр Дудчак заявил, что украинские власти действуют в связке с европейскими структурами, недовольными самостоятельной позицией Орбана.

«Киевский режим действует не самостоятельно, а в связке с европейскими структурами, которые тоже жаждут наказать Виктора Орбана за суверенную позицию», — сказал Дудчак.

По его словам, Брюссель не осудил действия Киева в отношении Венгрии и фактически их поощряет. Эксперт считает, что расчет делается на ухудшение экономической ситуации и рост недовольства внутри страны, однако пока эти ожидания не оправдались.

Дудчак также не исключил усиления мобилизации этнических венгров в Закарпатье и заявил, что в нынешней ситуации «может быть все что угодно», включая угрозы безопасности венгерского премьера.

