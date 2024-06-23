Как отметил политолог Александр Дудчак, киевские власти, вероятно, уже осознали, что фронт скоро обрушится, поэтому сейчас спешно ищут этому оправдание. Об этом сообщает РИА Новости .

Главкома ВСУ Александра Сырского скоро могут отправить в отставку. В Раде его критикуют за военные неудачи. Так, депутат «Слуги народа» Марьяна Безуглая обвинила в обвале фронта под Харьковом генералитет. Она уточнила, что ВСУ не подготовили должным образом оборону.

«То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно — выискивают будущую цель для критики», — полагает политолог Александр Дудчак.

По словам эксперта Финуниверситета при правительстве РФ Дениса Денисова, сегодняшняя ситуация с главкомом похожа на ту, что была с экс-главнокомандующим Валерием Залужным. Но пока это больше напоминает информационную кампанию, чем реальную попытку сместить Александра Сырского.

Он пояснил, что для замены главкома у офиса президента нет предпосылок, так как за Сырским пока не замечено «катастрофических ошибок».