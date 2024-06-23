Политолог Дудчак считает, что украинцев готовят к провалу ВСУ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Как отметил политолог Александр Дудчак, киевские власти, вероятно, уже осознали, что фронт скоро обрушится, поэтому сейчас спешно ищут этому оправдание. Об этом сообщает РИА Новости.
Главкома ВСУ Александра Сырского скоро могут отправить в отставку. В Раде его критикуют за военные неудачи. Так, депутат «Слуги народа» Марьяна Безуглая обвинила в обвале фронта под Харьковом генералитет. Она уточнила, что ВСУ не подготовили должным образом оборону.
«То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно — выискивают будущую цель для критики», — полагает политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта Финуниверситета при правительстве РФ Дениса Денисова, сегодняшняя ситуация с главкомом похожа на ту, что была с экс-главнокомандующим Валерием Залужным. Но пока это больше напоминает информационную кампанию, чем реальную попытку сместить Александра Сырского.
Он пояснил, что для замены главкома у офиса президента нет предпосылок, так как за Сырским пока не замечено «катастрофических ошибок».