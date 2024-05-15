Политолог Булавицкий: ввод западного военного контингента на Украину маловероятен
Регулярные боевые части войск НАТО вряд ли будут введены на территорию Украины, никакие петиции не помогут «продвинуть» данное решение, отметил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.
На сайте главы украинского государства ранее была опубликована петиция о вводе иностранного военного контингента на территорию Украины. Если говорить точнее, то в ней содержится просьба, чтобы президент Украины обратился к западным странам за военной помощью, подчеркнул эксперт.
«Следует отметить, что и до этой петиции ввод западного военного контингента на территорию СВО был предметом обсуждений на встрече в Париже, участие в которой приняли около 20 стран. Тогда какой-либо позиции по этому вопросу не было выработано, а позже некоторые страны и вовсе отказались от данной инициативы. Подобным же образом поступили и США, где пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Байден не примет решения о вводе американских военных на территорию Украины», — отметил Булавицкий.
Вероятность принятия данного решения мала, так как сама идея находится пока что на стадии одобрения самой петиции.
«Что уж говорить о том, будет ли она вообще когда-либо удовлетворена. Скорее всего, нет, так как это сыграет как дискредитирующий фактор для Зеленского. Относительно реакции лидеров западных стран можно сказать с полной уверенностью, что они будут придерживаться позиции, выработанной еще зимой, то есть не будут оказывать военную помощь Украине в виде предоставления своего военного контингента», — резюмировал Булавицкий.