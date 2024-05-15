Политолог Булавицкий: ввод западного военного контингента на Украину маловероятен

На сайте главы украинского государства ранее была опубликована петиция о вводе иностранного военного контингента на территорию Украины. Если говорить точнее, то в ней содержится просьба, чтобы президент Украины обратился к западным странам за военной помощью, подчеркнул эксперт.

«Следует отметить, что и до этой петиции ввод западного военного контингента на территорию СВО был предметом обсуждений на встрече в Париже, участие в которой приняли около 20 стран. Тогда какой-либо позиции по этому вопросу не было выработано, а позже некоторые страны и вовсе отказались от данной инициативы. Подобным же образом поступили и США, где пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Байден не примет решения о вводе американских военных на территорию Украины», — отметил Булавицкий.

Вероятность принятия данного решения мала, так как сама идея находится пока что на стадии одобрения самой петиции.

«Что уж говорить о том, будет ли она вообще когда-либо удовлетворена. Скорее всего, нет, так как это сыграет как дискредитирующий фактор для Зеленского. Относительно реакции лидеров западных стран можно сказать с полной уверенностью, что они будут придерживаться позиции, выработанной еще зимой, то есть не будут оказывать военную помощь Украине в виде предоставления своего военного контингента», — резюмировал Булавицкий.