Политолог Булавицкий объяснил выезд Порошенко* с третьей попытки

Булавицкий отметил, что в условиях военного положения и жесткого контроля за перемещениями подобные эпизоды редко бывают случайными. По его словам, если бывший президент, сохраняющий фракцию в парламенте и международные контакты, сталкивается с блокировкой выезда, это говорит о высокой степени напряженности внутри элит.

Эксперт подчеркнул, что события совпали с острыми дискуссиями вокруг мобилизации и перестановок в силовом блоке. В такие периоды власть особенно чувствительна к шагам, которые могут продемонстрировать контроль над ключевыми оппонентами. Конкуренция между политическими группами обостряется, и любое перемещение воспринимается как элемент борьбы за влияние.

«Тот факт, что Петр Порошенко* покинул Украину лишь с третьей попытки, выглядит показательно. В условиях военного положения и жесткого контроля за перемещениями подобные эпизоды редко бывают случайными», — пояснил политолог.

Он добавил, что успешная третья попытка указывает на избирательность контроля и возможность ситуативно открывать «зеленый коридор» без формальных запретов.

«Таким образом, история с выездом Порошенко — скорее симптом. Система демонстрирует высокое внутреннее напряжение, при котором граница перестает быть просто линией на карте и превращается в инструмент политического контроля», — подытожил Булавицкий.

* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

