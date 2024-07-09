Политолог Булавицкий объяснил, что именно доказал Западу визит Моди в РФ

Это отмечает, в частности, Bloomberg, называя визит индийского премьер-министра дипломатической победой Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что повестка встречи будет «перенасыщенной». Это говорит о том, что сотрудничество Индии и России происходит во многих стратегических для обоих государств сферах. В качестве примера можно привести возможное осуществление поставок из России ядерного топлива: страна принимает участие в строительстве и модернизации индийской АЭС «Куданкулам».

Одна из ключевых тем для обсуждения — международные денежные расчеты между двумя странами. Ранее предпринимались попытки выстроить систему финансового оборота между РФ и Индией через национальные валюты, но в силу ряда обстоятельств идея не нашла практического применения. Сейчас предмет дискуссии вновь стал актуальным. Также на повестке дня поставки в Индию российского вооружения и нефти.

«Стоит отметить и тот факт, что несмотря на участие Индии в Швейцарском саммите по Украине, она занимает пророссийскую позицию в конфликте: Нью-Дели не подписал итоговый коммюнике», — сказал эксперт.

В вопросе урегулирования российско-украинского кризиса Индия занимает схожую с Китаем позицию, отмечая, что мирный диалог возможен при одновременном участии обеих сторон.

«Это позволяет сделать вывод о том, что Индия, наращивая свой международный авторитет и становясь выразителем позиции Глобального Юга, может приложить усилия по организации переговорного процесса на делийской площадке», — добавил политолог.