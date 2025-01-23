Политолог Баширов: Трамп может пойти на уступки России

Президент США Дональд Трамп может сделать России уступку, чтобы добиться заметного результата, и предъявить его как достижение, сообщил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов

«Я стою на той позиции, что Трамп, скорее всего, сдаст нам нечто в наших интересах, нежели будет устраивать катавасию с каким-то жестким давлением», — считает политолог.

Баширов объяснил, что в своей работе Трамп использует комбинацию шоу и бизнес логику. Политолог уверен, что новый избранный президент США хочет добиться быстрых результатов, которые можно предъявить гражданам.

Ранее Трамп делал высказывания о России, Брикс, но ничего не говорил о Китае. Так как он понимает, что в отношении Поднебесной у него почти нет хорошего маневра, который принесет быстрый результат.