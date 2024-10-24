Политолог Барановский спрогнозировал, распадется ли ООН

Негативный сценарий с распадом ООН вряд ли произойдет, так как альтернативной ей структуры в мире нет. В нынешнем поляризованном мире подобную площадку, которая сможет стать хотя бы подобием условного стола переговоров, создать вряд ли удастся. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

С 1948 года 24 октября отмечается День ООН. В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году для поддержания международного мира, безопасности и содействия международному сотрудничеству.

Организация часто подвергается критике за чрезмерную бюрократизацию, что замедляет процессы принятия решений и влияния на результаты деятельности. Многим миротворческим миссиям недостает поддержки, мандата или ресурсов для эффективного выполнения своих задач. Также недавно имиджу ООН нанес серьезный ущерб Израиль, объявив Генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

«Эти и многие другие проблемы вызывают дискуссии о необходимости реформирования ООН, чтобы лучше справляться с вызовами XXI века и удовлетворять потребности глобального сообщества. Например, большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности», — сказал Барановский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что в состав этого органа должны войти представители Азии, Африки и Латинской Америки. А президент ЮАР Сирил Рамапоса на саммите в Казани заявил, что Совбез ООН такой, какой он есть, сегодня не может обеспечить безопасность в мире, в связи с чем страны БРИКС должны подать свой голос для продвижения перемен.