Политолог Баранов объяснил важность проходящих в России выборов

В 82 субъектах Российской Федерации 6-8 сентября пройдет более 3,5 тыс. избирательных кампаний, сообщил РИАМО член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

«С особым интересом мы наблюдаем за выборами высших должностных лиц субъектов. Среди них хотелось бы особенно выделить кампанию ВРИО губернатора Алтайского края Андрея Турчака, технологически проработанную кампанию работа ВРИО губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Могу уверенно сказать о том, что подходы, которые сегодня использует команда Демешина, являются передовыми», - сказал Баранов.

Важным аспектом в избирательной кампании глав регионов и ВРИО губернаторов, по словам политолога, является непосредственная поддержка президента России Владимира Путина. Граждане консолидированы вокруг лидера государства, поэтому готовы поддерживать представителей его команды в регионах и на местах. Исходя из данных социологов, можно предположить, что действующие главы и ВРИО субъектов переизберутся.

«Особого внимания заслуживают выборы в Московскую городскую думу. Интересным фактом является то, что в этот раз среди кандидатов от разных политических партий много молодых лиц. По большому счету, мы можем сделать вывод о том, что сегодня все политические партии, участвующие в выборах, осознают факт того, что за молодежью будущее, потенциально доверяя ей управление столицей нашей страны. Это не может не радовать», - добавил эксперт.

Политолог также отметил развитие электронного голосования. В 2024 году ДЭГ применяется уже в 25 субъектах Российской Федерации на федеральной платформе, а в Москве – на региональной платформе дистанционного электронного голосования.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян осведомлены о дистанционном электронном голосовании, а для 62% сограждан голосовать традиционным способом не принципиально.

«Граждане все больше доверяют дистанционному электронному голосованию потому, что это быстро, удобно и надежно», - заключил эксперт.