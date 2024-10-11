Политолог Аджамян оценил важность визита Путина в Туркменистан

Роль России в формировании справедливого миропорядка сложно переоценить. РФ использует экономические, исторические, культурные и иные связи для развития международного сотрудничества и выстраивания такой системы мироустройства, при которой страны будут сконцентрированы на том, что их объединяет и укрепляет, а не приводит к конфронтации и расколу. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

На Международной конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», проходящей в Туркменистане, президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул важность кооперации международных акторов в формировании многополярного миропорядка.

Президент отметил, что Глобальный Юг становится точкой притяжения новых мощных центров экономического роста, финансового и политического влияния. Эти страны, по словам российского лидера, стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы.

«Учитывая санкционную политику западных стран, другие государства все отчетливее понимают, что для укрепления суверенитета и проведения независимой национальной политики необходимо активнее принимать участие в разных международных проектах, диверсифицировать свои финансово-экономические взаимоотношения», — сказал политолог.

Совсем скоро в Казани состоится саммит БРИКС, который дополнит череду мероприятий по построению справедливого миропорядка, основанного на равноправии и уважении всех его участников друг к другу.