Политики стран Польши и Балтии предупредили о возможном вводе войск на Украину

Немецкий журнал Spiegel отметил, что на конференции в Таллине парламентарии Польши и стран Балтии пригрозили отправить войска на Украину, сообщает «Царьград».

Ранее НАТО заявляли, что не планируют отправлять войска в Киев, но, по данным немецкого издания, позиция идет в разрез с тем, что говорят представители стран Балтии и Польши. На конференции депутаты парламентов прибалтийских стран раскритиковали представителей Берлина за их нерешительность.

По словам парламентариев, ситуация для украинской армии грозит стать критической, если Запад не окажет помощь Украине. В прибалтийских государства и Польше не исключают отправки войск на территорию Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против изменения политики западных государств, согласно которой поставленное Украине оружие не может использоваться для ударов по территории России. Шольц повторил свои предыдущие заявления о том, что такие удары были бы недопустимыми.