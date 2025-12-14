Действия американского президента Дональда Трампа не вызывают чувство радости у политиков в ЕС. После похода на ряд рождественских вечеринок в посольствах ЕС оказалось, что настроение у их сотрудников весьма мрачное, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Politico.

Казалось, что жители ЕС с ужасом смотрели за тем, как Гринч ворует рождество. Представитель одной из стран Евросоюза во время диалога с Politico отметил, что западный альянс распался. Отношения между государствами не вернутся к прежнему состоянию.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц говорил, что десятилетия Pax Americana для ЕС завершились. Он пожаловался, что Соединенные Штаты сильно отстаивают собственные интересы. Затем канцлер ФРГ призвал государства Евросоюза позаботиться о своих.

В декабре Белый дом опубликовал доктрину. В ней потребовал от Евросоюза начать самостоятельно заботиться о своей обороне.

