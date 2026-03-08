Politico: союзники США боятся остаться без американского оружия

Американские союзники в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе выражают опасения, что в случае военных действий против Ирана они могут столкнуться с дефицитом вооружений, приобретенных у США. Причиной этому служит интенсивное расходование боеприпасов Пентагоном и переориентация оборонных поставок на нужды нового конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Европейские страны, чьи арсеналы уже сократились из-за помощи Украине, беспокоятся о возможных срывах в поставках американского оружия и боеприпасов, критически важных для обеспечения сдерживания России. В Азии союзники США также озабочены тем, что стремительное истощение запасов в результате операции против Ирана способно подорвать возможности Вашингтона по противодействию Китаю и Северной Корее.

Эксперт, ранее работавший в аппарате министерства обороны США, указал, что при планировании резервов возможность масштабной кампании против Ирана изначально не учитывалась.

Тревогу относительно уровня армейских резервов высказывают и отдельные американские законодатели. Так, сенатор от Республиканской партии Митч Макконнелл заявил в верхней палате Конгресса, что из-за нехватки боеприпасов вооруженные силы США не обладают готовностью к одновременному сдерживанию России и Китая.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе представители оборонного ведомства США проинформировали Конгресс о «колоссальном» расходе вооружений американскими войсками, в числе которых назывались крылатые ракеты Tomahawk, противоракеты Patriot PAC-3 и корабельные средства ПВО.

