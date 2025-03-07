Politico: на саммите ЕС воцарилась тишина после вопроса о помощи Украине

сегодня в 15:17

Тишина повисла на саммите ЕС после вопроса о помощи Украине

На саммите Европейского союза произошла неловкая ситуация. Она возникла в связи с обсуждением поддержки Украины без участия Соединенных Штатов, сообщает kp.ru со ссылкой на издание Politico.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал задал вопрос о способности Евросоюза восполнить потенциальное сокращение финансовой помощи и разведывательной поддержки со стороны США.

По информации Politico, его слова вызвали тягостное молчание в зале.

Издание подчеркнуло, что прекращение американской военной помощи создает серьезные трудности для союзников, в особенности в области обмена разведданными и обеспечения точного наведения оружия. Без этого оказание эффективной поддержки Украине становится крайне затруднительным.