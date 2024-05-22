Politico: конгрессмены призвали разрешить Киеву бить по РФ американским оружием

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Группа американских конгрессменов призывает Белый дом разрешить Киеву бить по российским территориям при помощи американского оружия, которое было поставлено Украине в рамках пакетов помощи, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Законодатели от обеих партий в Палате представителей направили письмо, в котором потребовали от главы Пентагона Ллойда Остина «разрешить (Украине — ред.) при определенных обстоятельствах использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на российской территории».

Для этого нужно, чтобы администрация Джо Байдена разрешила военному руководству Украины проводить «полный спектр операций».

Также ранее сообщалось, что законодатели назвали подготовку в США 12 украинских летчиков недостаточным объемом.