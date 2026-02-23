Politico: Исландия планирует ускорить процедуру вступления в Евросоюз

Правящая в Исландии коалиция сначала собирались запустить процедуру вступления в ЕС к 2027 году. Однако после угроз американского президента Дональда Трампа против датской автономии Гренландии и начала действия пошлин, власти государства стали планировать провести референдум в августе 2026 года.

Один из собеседников Politico отметил, что Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе четыре раза произнес слово «Исландия». Этим политик привлек внимание и вызвал беспокойство у небольшого государства.

Парламент Исландии может назвать дату проведения референдума в ближайшее время. Если жители страны проголосуют за вступление в Евросоюз, то получат возможность стать частью сообщества раньше иных государств-кандидатов.

Исландия отправила заявку на вступление в ЕС в 2009 году. В 2013 власти государства поставили на паузу переговоры о вступлении, потому что экономическое положение государства улучшилось. В 2015 году правительство попросило не считать государство кандидатом на вступление в Евросоюз. До приостановки вступления Исландия закончила 11 из 33 этапов интеграции.

