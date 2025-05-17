Полина Костикова пыталась скрыться от российского правосудия

Студентку, обвиняемую в связях с ВСУ, отправили в СИЗО после попытки побега

Останкинский суд Москвы ужесточил меру пресечения для студентки Полины Костиковой, обвиняемой в участии в запрещённых в России террористических организациях из-за попытки бегства из страны, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 21-летняя студентка Государственного университета просвещения участвовала в деятельности украинского нацбатальона «Азов»* и «Русского добровольческого корпуса»*, занимаясь вербовкой новых членов. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) было возбуждено после её задержания 4 марта 2024 года. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Девушка, находившаяся под домашним арестом, предприняла попытку бегства, но была задержана сотрудниками ДПС при движении в сторону границы с Грузией.

Попытка побега, предпринятая Костиковой, стала основанием для пересмотра меры пресечения. Суд счёл, что домашний арест не может гарантировать её явку на следственные действия, и постановил поместить обвиняемую в следственный изолятор.

* Организации запрещены на территории РФ решением Верховного Суда