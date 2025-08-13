Поле для маневра: зачем Трамп все время угрожает новыми антироссийскими санкциями

«Стоит напомнить, что Дональд Трамп, обещая ввести очередной пакет антироссийских санкций, оставил для себя очень широкое поле для маневра — как по срокам введения этих санкций, так и по содержанию тех мер, которые касаются, прежде всего, стран, продолжающих покупать российские энергоносители. И это он сделал неспроста», — сказал Сипров.

Во-первых, Трампу нужно было хоть чем-то угомонить своих собственных русофобов, в основном из числа республиканцев — то есть его же однопартийцев, пояснил эксперт.

«Это было необходимо сделать для того, чтобы обезопасить себя на внутреннем контуре при подготовке переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным. Исходя из этого, сейчас, когда уже ясно, что 15 августа, послезавтра, в Анкоридже, штат Аляска, состоится долгожданная встреча двух президентов, стало очевидно: вот эти разговоры, заявления, угрозы ввести очередной санкционный пакет против России — это не более чем политическая риторика, яркости в которой Дональду Трампу в общем-то не занимать», — отметил политолог.

По словам Сипрова, чем ближе эта встреча, тем меньше вероятность того, что Соединенные Штаты будут предпринимать какие-либо недружественные шаги в отношении Российской Федерации. И такие прогнозы можно сделать на основе анализа того, как предстоящая встреча воспринимается евроатлантистами.