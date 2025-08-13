Поле для маневра: зачем Трамп все время угрожает новыми антироссийскими санкциями
Фото - © Сайт президента России
Множественные заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении нового пакета антироссийских санкций носят скорее демонстративный характер и не означают реальной готовности Штатов к недружественным шагам в отношении РФ, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Стоит напомнить, что Дональд Трамп, обещая ввести очередной пакет антироссийских санкций, оставил для себя очень широкое поле для маневра — как по срокам введения этих санкций, так и по содержанию тех мер, которые касаются, прежде всего, стран, продолжающих покупать российские энергоносители. И это он сделал неспроста», — сказал Сипров.
Во-первых, Трампу нужно было хоть чем-то угомонить своих собственных русофобов, в основном из числа республиканцев — то есть его же однопартийцев, пояснил эксперт.
«Это было необходимо сделать для того, чтобы обезопасить себя на внутреннем контуре при подготовке переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным. Исходя из этого, сейчас, когда уже ясно, что 15 августа, послезавтра, в Анкоридже, штат Аляска, состоится долгожданная встреча двух президентов, стало очевидно: вот эти разговоры, заявления, угрозы ввести очередной санкционный пакет против России — это не более чем политическая риторика, яркости в которой Дональду Трампу в общем-то не занимать», — отметил политолог.
По словам Сипрова, чем ближе эта встреча, тем меньше вероятность того, что Соединенные Штаты будут предпринимать какие-либо недружественные шаги в отношении Российской Федерации. И такие прогнозы можно сделать на основе анализа того, как предстоящая встреча воспринимается евроатлантистами.