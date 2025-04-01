«Подстроился под Трампа»: эксперт оценил заявление главы Финляндии по Украине

Журналист, писатель и политолог Юрий Светов заявил, что заявление президента Финляндии Александра Стубба о «моральной подготовке» к восстановлению отношений с Россией мало что значит: он просто подстраивается под линию американского лидера Дональда Трампа, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«В финском обществе, у определенной части людей, существует жажда реванша. Это мы предавались иллюзиям, разговорам о дружбе и проч., а в финском обществе глубоко сидит убеждение, что они несправедливо потерпели поражение во Второй мировой войне, потеряли территории, и их им надо вернуть. Плюс финны претендуют на Карелию», — отметил эксперт.

По его словам, России также стоит из данной ситуации извлечь определенные уроки и поменьше доверять стране, где воевавшие против СССР считаются великими государственными деятелями.

Ранее президент Финляндии призвал принудить Россию к миру в конфликте с Украиной.