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Подполье: ВС РФ нанесли удар рядом с аэродромом в Староконстантинове

Российские военные ночью 20 мая нанесли удар по микрорайону рядом с аэродромом в Староконстантинове в Хмельницкой области Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.

Всего было нанесено как минимум пять ударов. Отмечается, что один из них пришелся по укрытию для украинских самолетов.

Воздушная тревога ночью была объявлена на всей территории страны. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и в Днепропетровске.

Также мэр Харькова сообщил об ударах по объекту критической инфраструктуры в городе.