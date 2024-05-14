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Сотрудники украинских военкоматов, прибывшие в Херсон с западных регионов страны, боятся оставаться в городе на ночь и ночуют в окрестностях Николаева, рассказал источник в пророссийском подполье Херсона, пишет РИА Новости .

«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — пояснили подпольщики.

Военкоматы на Украине с недавнего времени называются территориальными центрами комплектования. Их сотрудники приехали в Херсон в начале мая.

Мобилизационные команды ездят на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Военкомы терроризируют город, пытаясь схватить как можно больше людей даже с документами на отсрочку.

По словам местного сопротивления, улицы Херсона буквально опустели, так как люди боятся попасться мобилизационным командам.