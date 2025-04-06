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Подоляк указал на необходимость еще одного президентского срока для Зеленского

Главе Украины Владимиру Зеленскому нужно баллотироваться на следующий срок. Он «глубоко внутри конфликта», заявил советник главы офиса президента соседней страны Михаил Подоляк, сообщает RT .

По его словам, Зеленский якобы знает, как завершить конфликт. Также политик «показал эффективность» в области внешней политики.

Еще у украинского президента может получиться объединить партнеров на Западе, чтобы они поддержали восстановление государства.

Ранее СМИ «Страна UA» писало, что Офис президента готовится к выборам.